شكرا لقرائتكم خبر عن بسنت حميدة تبدأ اليوم منافسات دورة الألعاب العالمية بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم منافسات منتخب ألعاب القوى فى دورة الألعاب العالمية التى تقام بأمريكا، وتستمر حتى 24 يوليو الجارى. وتضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من بسنت حميدة وإيهاب عبد الرحمن، بالإضافة إلى مصطفى الجمل. وتقتصر المشاركة على هذه القائمة فى ظل إصابة محمد مجدى خلال مشاركته فى البحر المتوسط، والتى حقق خلالها برونزية، وإصابة مصطفى عمرو أيضا.

وحقق منتخب ألعاب القوى 5 ميداليات فى دورة البحر المتوسط، مقسمة إلى ذهبيتين، وفضيتان، بالإضافة إلى برونزية.

يذكر أن بسنت حميدة حققت ذهبيتى سباق 100 م و200 م عدو بدورة البحر المتوسط، وحقق إيهاب عبد الرحمن الميدالية الفضية فى منافسات رمى الرمح.