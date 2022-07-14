شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا طلب فيتوريا فى عقد تدريب المنتخب؟.. وكيله يكشف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كريم أبو سليمان، وكيل روى فيتوريا المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى، أن المدرب البرتغالى وافق على تدريب الفراعنة لعدة أسباب، ولكن السبب الرئيسى هو اختياره للمشروع الذى عرضه عليه حازم إمام، فهو مشروع طويل الأمد، ورغم أنه لم يسبق له تدريب منتخبات إلا أن خبرته كبيرة فى تدريب الأندية.

وأضاف كريم فى تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت، أن فيتوريا قام بتعديل عدة بنود فى عقده مع المنتخب منها الصلاحيات والتارجت المطلوب، وكذلك فريق العمل الخاص به، حيث قال إن معه فريق عمل ولا يعمل بمفرده بل منظومة عمل.

وأشار وكيل فيتوريا إلى أن الخواجة لا يمانع فى تواجد عنصر مصرى فى الجهاز الفنى، وأشار إلى أن المفاوضات معه وصلت إلى 6 ساعات فى اليوم الأول. واختتم كريم أبو سليمان أن فيتوريا تلقى عدة عروض من أندية الخليج، لكنه اختار العرض المصرى.