شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يكثف مفاوضاته مع رئيس الوداد لحل أزمة إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثف مسؤولو النادي المصري، مفاوضاتهم في الأيام الأخيرة، مع سعيد الناصري رئيس نادي الوداد المغربي، وذلك لتقسيط مستحقات كازادي كاسينجو، وحل أزمة إيقاف القيد التي تعرض لها الفريق البورسعيدى بحكم من المحكمة الرياضية الدولية.

وعرض مسئولو المصري على نظرائهم فى الوداد المغربي تقسيط 50% من قيمة انتقال كازادى كاسينجو لاعب الفريق، وكان النادي المصري قد سدد 50% من قيمة التعاقد للنادى ولم يسدد الباقى، وتم إيقاف القيد بسبب تلك المستحقات، وهناك انفراجة فى المفاوضات بين المصرى والوداد الودية لإنهاء الأزمة ورفع العقوبة عن النادى قبل الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر بالنادي المصري، أن المحكمة الرياضية الدولية أصدرت حكماً بإيقاف قيد النادي المصري، بسبب تأخر النادى فى دفع مستحقات الكونغولى كازادي كاسينجو لاعب الفريق البورسعيدي السابق، حيث كان الوداد المغربي قد رفع قضية ضد النادى المصرى بسبب تأخره فى دفع مستحقات كاسينجو والتي تتخطى2 مليون جنيه.

وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن المصري كلف الخبير القانوني نصر عزام بمتابعة القضية للاستئناف على الحكم، تحت إشراف سمير حلبية رئيس النادي، وعلي الطرابيلي أمين الصندوق.

من جهته كشف عاطف مبروك، نائب رئيس النادي المصري، حقيقة الأنباء التي ترددت في الأيام الماضية بخصوص وجود مفاوضات من نادى الزمالك لضم كريم العراقى ظهير أيمن الفريق البورسعيدي فى الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال عاطف مبروك فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن النادي متمسك بكامل نجوم الفريق لتحقيق أهدافه الفترة المقبلة، والمشاركة فى البطولات الأفريقية والعربية، مشيراً إلى أن المصري لم يتلقى أي عروض رسمية لأى لاعب بالفريق.