شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج العاب القوى فى البحر المتوسط قبل الظهور فى الألعاب العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل منتخب ألعاب القوى مشاركته فى دورة الألعاب العالمية التى تقام بأمريكا اليوم الخميس .

وقبل انطلاق منافسات منتخب القوى نرصد ما قدمه اللاعبين فى دورة العاب البحر المتوسط التى أقيمت بالجزائر.

حصاد العاب القوى فى البحر المتوسط وصل إلى 5 ميداليات، منها ذهبيتين وفضيتين بالإضافة إلى برونزية.

حقق الذهبيات بسنت حميدة فى سباقى 100 متر و 20 متر عدو ، بينما حقق الفضيات إيهاب عبد الرحمن فى رمى الرمح، واسراء عويس فضية الوثب الطويل، بينما حقق البرونزية محمد مجدى فى دفع الجلة.

تضم قائمة منتخب العاب القوى فى البطولة كل من بسنت حميدة وإيهاب عبد الرحمن، بالإضافة إلى مصطفى الجمل.

وتقتصر المشاركة على هذه القائمة فى ظل إصابة محمد مجدى خلال مشاركته فى البحر المتوسط، والتى حقق خلالها برونزية، وإصابة مصطفى عمرو أيضا.