نادي سعودي يتقدم بعرض للتعاقد مع كريستيانو رونالدو مقابل مبلغ ضخم

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت شبكة CNN البرتغالية مفاجأة كبيرة، بعدما ذكرت أن أحد الأندية السعودية تقدم بعرض مالي ضخم يبلغ 300 مليون يورو، من أجل ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والذي يبحث عن ناد جديد.

ونقلت الشبكة عن مصدر لها قوله إن العرض المقدم من النادي السعودي والذي يحاول إقناع اللاعب البرتغالي الدولي بالقدوم إلى الدوري السعودي للمحترفين، سيمنح مانشستر يونايتد 30 مليون يورو مقابل الانتقال.

وعن بقية المبلغ، فسيحصل رونالدو على 250 مليون يورو رواتب مقسمة على موسمين: 125 في كل موسم، بينما سيحصل وكيله على 20 مليون يورو.

وكان رونالدو قد أبلغ مانشستر يونايتد برغبته في الرحيل ولم يسافر مع الفريق في جولته في آسيا وأستراليا.

ويحاول وكيل "الدون"، خورخي مينديز، العثور على ناد لللاعب البالغ من العمر 37 عامًا.

وتقول صحيفة ""لو باريزيان"، إن باريس سان جيرمان رفض فرصة إبرام صفقة معه.

كما عُرض رونالدو على تشيلسي الإنجليزي، لكن لا يُعتقد أن مدرب "البلوز" توماس توخيل حريص على جلب قائد المنتخب البرتغالي إلى ستامفورد بريدج.

ويظل موقف يونايتد أن رونالدو ليس للبيع، حيث أكد المدير الفني الجديد للشياطين الحمر، الهولندي إريك تين هاج، على أهميته لخططه في مؤتمر صحفي يوم الاثنين، حيث قال: "إنه ليس معنا، بسبب أمور شخصية".