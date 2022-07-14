شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب وصول مندوب القادسية لإنهاء صفقة بواليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول مندوب من نادي القادسية السعودي للقاهرة خلال اليومين المقبلين من أجل إنهاء صفقة الكونغولي والتر بواليا.

وارتبط اسم بواليا بعدة أندية محلية وخارجية خلال الأيام الماضية بعد انتهاء إعارته لنادي السيلية القطري، خاصة بعدما رفض الأهلي فكرة إعادته في الموسم المقبل.

ورحّب مسئولو الأهلي بإعارة المهاجم الكونغولي مرة ثالثة بعدما رحل مرتين على سبيل الإعارة، حيث انتقل في المرة الإولى لنادي مالاتيا سبور التركي ثم إلى السيلية القطري في المرة الثانية.

ويرغب الأهلي في تسويق بواليا لعدم حاجة الفريق لجهوده، لذا ينتظر مسئولو القلعة الحمراء وصول مندوب من القادسية للتعاقد مع اللاعب موسماً على سبيل الإعارة حسبما عرض النادي السعودي خلال المفاوضات التى تمت بين الطرفين على مدار الأيام الماضية.

ولا يميل بواليا للعودة للدوري المصري إلا للنادي الأهلي وبعدما رفض الأخير عودته فقد أعلن اللاعب رغبته في إستمرار اللعب خارج الدوري المصري.

وتعاقد الأهلي مع والتر بواليا في يناير 2021 قادماً من الجونة مقابل مليون و500 ألف دولار ورحل بعد شهور قليلة للإعارة في تركيا وقطر.