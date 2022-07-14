شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 / 7 / 2022 بالدورى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تختتم اليوم الخميس منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري العام، بمواجهتين مثيرتين، حيث يستضيف سيراميكا نظيره الاتحاد السكندري، كما يحل مصر المقاصة ضيفاً على إيسترن كومباني.

موعد مباراة المقاصة وإيسترن كومباني

في تمام السادسة والنصف مساءً يحل فريق مصر المقاصة ضيفاً على نظيره إيسترن كومباني في اللقاء الذي يقام على استاد بتروسبورت، في لقاء مثير حيث يبحث كل فريق عن حصد الثلاث نقاط لتحسين أوضاعه في جدول مسابقة الدوري العام، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي.

ويتذيل مصر المقاصة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 14 نقطة، بعدما خاض أبناء الفيوم 23 مباراة، حيث فاز في مباراتين فقط، وتعادل في 8 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاصة 10 أهداف بينما استقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.

بينما يحتل إيسترن كومباني المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 16 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز 3 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 43 هدفاً أخر.

ويبحث إيسترن كومبانى بقيادة علاء عبد العال مدرب الفريق، عن مواصلة الانتصارات بعد الفوز في الجولة الماضية على الجونة بنتيجة 3/2، ويعاني إيسترن كومباني من العديد الغيابات المؤثرة فى الوقت الحالى، حيث يغيب عن الفريق 3 لاعبين مهمين وهم المهاجم أحمد أمين قفة، والتونسى فراس بن عيفية، والمدافع الحسينى طه للإصابة، والتى ستبعدهم عن مواجهة مصر المقاصة فى الدورى.

على الجانب الآخر، طالب عيد مرازيق المدير الفني للمقاصة، لاعبي الفريق، بضرورة حصد نقاط المباراة الثلاثة لتحسين وضع الفريق بالجدول والتقدم عن المركز الأخير، للحفاظ على فرص البقاء في الدوري العام، وتصحيح المسار بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام المصري بهدفين نظيفين.

موعد مباراة سيراميكا والاتحاد السكندري

ويحل فريق الاتحاد السكندري ضيفاً على نظيره سيراميكا، في تمام التاسعة مساءً، في اللقاء الذي يقام على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في صراع وسط جدول مسابقة الدوري العام، حيث يبحث الاتحاد السكندري عن مواصلة انتصاراته بعد الفوز على فاركو في الجولة الماضية بهدف نظيف، بينما يبحث سيراميكا عن تصحيح مساره بعد الهزيمة أمام الزمالك في الجولة الماضية بنتيجة 3/2، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 4/4.

ويحتل سيراميكا المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 26 نقطة بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً أخر.

بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 28 نقطة بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في مثلهم وتلقى الهزيمة في 9 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفاً أخر.

ودخل الاتحاد السكندري بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، معسكراً مغلقاً قبل اللقاء بـ 24 ساعة، ويغيب عن زعيم الثغر أمام سيراميكا، كل من الحارس محمد عبد المنصف بعد أن اشتكى بسخونية ونزلة برد شديدة، مما دفع الجهاز الفنى بمنحه راحة، وفوزى الحناوى وكريم ممدوح ومحمد عبد السلام ومروان النجار ونادر رمضان لأسباب فنية وإصابات.

وعلى الجانب الآخر، طالب أحمد سامي المدير الفني لسيراميكا، لاعبي الفريق بضرورة تصحيح المسار بعد الهزيمة أمام الزمالك في الجولة الماضية، وحصد الثلاث نقاط أمام الاتحاد للهروب من منطقة الصراع في قاع الجدول التي باتت تضم العديد من الفرق.