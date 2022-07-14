شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: لاعبو إنبى فرطوا فى الفوز أمام الجونة.. وتحركات محارب نموذج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي بنادي فيوتشر، أن فريق إنبى فرط لاعبوه فى الفوز أمام الجونة بالجولة 24 من بطولة الدورى.

وقال السقا فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت إن لاعبى إنبى فرطوا فى فوز غال، خاصة أنهم كانوا متقدمين بهدفين، لكن كان يجب عليهم الحفاظ على الفوز بهدفين على الأقل في الشوط الأول.

وأشاد السقا بتحركات إسلام محارب لاعب الجونة خلال المباراة، قائلا: "أحب أحيى إسلام محارب على تحركاته لأنه نموذج لرقم 8".

وتعادل إنبي والجونة، ووصل الفريق البترولى للنقطة 27 في المركز العاشر، بينما وصل رصيد الجونة للنقطة 23 في المركز الـ15.

وتعد هذه المباراة هي الأولى لطلعت يوسف في قيادة الجونة بعدما تولى المهمة خلفا لتامر مصطفى الذي تم توجيه الشكر له بسبب سوء النتائج.

تقدم إنبي على الجونة بهدف مبكر عن طريق مصطفى شلبي في الدقيقة الثانية من عمر المباراة بعد مراوغة لاعب الجونة وتسديدها في الشباك.

فيما سجل جون إيبوكا ثاني أهداف إنبي في مرمى الجونة في الدقيقة 28 من عمر المباراة، حيث لعب علي فوزي عرضية من الجبهة اليمنى وصلت إلى مصطفى شلبي داخل منطقة الجزاء الجونة وأهداها إلى دينو بيتر الذي لم يحسن التعامل معاها ووصلت إلى ايبوكا الذي سددها في سقف الشبكة.

وعدل إسلام محارب النتيجة لصالح الجونة في الدقيقة 36 بعدما لعب رأسية من داخل منطقة إنبي بعد استلام عرضية رائعة وارتطمت بالقائم ثم جسم محمود البلعوطي ودخلت شباك الفريق البترولي.

وسجل عمرو السعداوي هدف التعادل للجونة في الدقيقة 68 من ركلة حرة مباشرة، مستفيدا من خطأ البلعوطي في التعامل مع الكرة بسبب تداخل محمد نجيب معه في الكرة.