شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الجولة 25 فى الدورى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق السبت المقبل الموافق 16 يوليو، منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تشهد عدة مباريات مثيرة وأبرزها، لقاء الزمالك وغزل المحلة، ومباراة الأهلي وبيراميدز.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة 25 كالتالى:

ـ غزل المحلة والزمالك: في السادسة والنصف مساء على استاد غزل المحلة.

ـ فيوتشر والإسماعيلي: في السادسة والنصف مساءً على استاد السلام.

ـ بيراميدز والأهلي: في التاسعة مساءً على استاد الدفاع الجوي.

ـ سموحة والبنك الأهلي: في السادسة والنصف مساءً على استاد الإسكندرية.

ـ الجونة وطلائع الجيش: في السادسة والنصف مساءً على استاد خالد بشارة.

ـ المقاولون العرب وسيراميكا: فيالتاسعة مساءً على استاد عثمان أحمد عثمان.

ـ مصر المقاصة وإنبي: في السادسة والنصف مساءً على استاد الكلية الحربية.

ـ فاركو وإيسترن كومباني: في السادسة والنصف مساءً على استاد الإسكندرية.

ـ الاتحاد السكندري والمصري: في التاسعة مساءً على استاد برج العرب.