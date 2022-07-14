شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة إنبى والجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفى إنبي بالتعادل الإيجابي مع الجونة بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذا التعادل وصل إنبي للنقطة 27 في المركز العاشر، بينما وصل رصيد الجونة للنقطة 23 في المركز الـ15. وتعد هذه المباراة هي الأولى لطلعت يوسف في قيادة الجونة بعدما تولى المهمة خلفا لتامر مصطفى الذي تم توجيه الشكر له بسبب سوء النتائج.

تقدم إنبي على الجونة بهدف مبكر عن طريق مصطفى شلبي في الدقيقة الثانية من عمر المباراة بعد مراوغة لاعب الجونة وتسديدها في الشباك.

فيما سجل جون إيبوكا ثاني أهداف إنبي في مرمى الجونة في الدقيقة 28 من عمر المباراة، حيث لعب علي فوزي عرضية من الجبهة اليمنى وصلت إلى مصطفى شلبي داخل منطقة الجزاء الجونة وأهداها إلى دينو بيتر الذي لم يحسن التعامل معاها ووصلت إلى ايبوكا الذي سددها في سقف الشبكة.

وعدل إسلام محارب النتيجة لصالح الجونة في الدقيقة 36 بعدما لعب رأسية من داخل منطقة إنبي بعد استلام عرضية رائعة وارتطمت بالقائم ثم جسم محمود البلعوطي ودخلت شباك الفريق البترولي.

وسجل عمرو السعداوي هدف التعادل للجونة في الدقيقة 68 من ركلة حرة مباشرة، مستفيدا من خطأ البلعوطي في التعامل مع الكرة بسبب تداخل محمد نجيب معه في الكرة. واستمرت نتيجة المباراة بالتعادل الإيجابي بهدين لكل فريق حتى أطلق الحكم نهاية المباراة.