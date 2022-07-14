الامارات | دبا الفجيرة يتعاقد مع اللاعب الهولندي جوي

شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الفجيرة يتعاقد مع اللاعب الهولندي جوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي دبا الفجيرة لكرة القدم عن التعاقد مع اللاعب الهولندي، جوي سليخرس، قادماً من إفس أيندهوفن الهولندي، لتمثيل النواخذة في الموسم المقبل لدوري المحترفين. ويلعب جوي (27 سنة) في أكثر من مركز، أبرزها كجناح. وفي سياق متصل، دشن الفريق استعداداته بمشاركة 26 لاعباً يإشراف المدرب الصربي زوران بوبوفتش، بعد تجديد عقده تزامناً مع قيادة الفريق للفوز بالموسم الماضي لدوري الدرجة الأولى.

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