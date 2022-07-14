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الامارات | سترلينج يودع مانشستر سيتي

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لندن - د.ب.أ. 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رحيم سترلينج إنه سيرحل عن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بعد أن أصبح رجلاً في مقتبل العمر، وذلك مع اقتراب انتقاله لتشيلسي، وأعلن اللاعب انتهاء فترة بقائه التي استمرت سبع سنوات في ملعب الاتحاد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن سترلينج (27 عاماً) نشر رسالة وداع على وسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء حيث بات من المتوقع أن يكمل فريق ضمه. وأكد: «وصلت لمانشستر وأنا أبلغ 20 عاماً. اليوم أرحل وأنا رجل في مقتبل العمر».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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