الامارات | مهرجان الشارقة للجوجيتسو ينطلق الأحد بمشاركة لاعبي الحزام الأبيض

شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الشارقة للجوجيتسو ينطلق الأحد بمشاركة لاعبي الحزام الأبيض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أحمد عبدالرحمن العويس، عن تنظيم مهرجان الشارقة للجوجيتسو - حزام أبيض، للرجال يوم الأحد المقبل برعاية مجلس الشارقة الرياضي، على أن تُقام المنافسات في القاعة الرياضية لنادي الثقة للمعاقين بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو.

وقال العويس لـ«الإمارات اليوم»: «الهدف من تنظيم المهرجان يأتي للمساهمة في تعزيز المكاسب التي حققها النادي في مختلف البطولات التي شارك فيها، وتمكن من تحقيقه لإنجازات متتالية مميزة بفضل دعم ورعاية مجلس الشارقة الرياضي الذي مهد للنقلة النوعية للإنجازات التي يحققها لاعبو النادي في مختلف الرياضات والجهود التي تبذلها إدارة التدريب الرياضي في النادي».

من جانبه، أكد مدير إدارة التدريب الرياضي لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس عبدالعزيز الحمادي، أن حملة الحزام الأبيض من الرجال سيكون بإمكانهم المشاركة، وأن المشاركة ستكون مفتوحة لجميع المنتخبات والأندية والفرق في سبعة أوزان وبمشاركة حكام دوليين ومحليين.

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