الامارات | شراكة بين «بوما» و«بلدية دبي» لتجديد ملعب كرة السلة في الجافلية

شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين «بوما» و«بلدية دبي» لتجديد ملعب كرة السلة في الجافلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبرمت العلامة التجارية الرياضية العالمية «بوما» شراكة مع بلدية دبي لتجديد ملعب الجافلية لكرة السلة، ما سيتيح إعادة تجديد ملعب كرة السلة بالكامل بمنطقة الجافلية من خلال تصميم مبتكر يعكس روح هذه الرياضة العالمية، ويسهم في ضخ روح جديدة لها.

وقال بيان صحافي: «تتطلع بوما الشرق الأوسط لإعادة تصميم الملعب انطلاقاً من الرغبة في الحفاظ على رياضة كرة السلة والرياضة بشكل عام، وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع الرياضي على المدى البعيد».

وذكر البيان: «منذ استئناف رعايتها رياضة كرة السلة، ركزت (بوما) جهودها على ترسيخ ثقافة كرة السلة لدى أبناء المنطقة، وتأمل الشركة أن يشكل الملعب المُجدد منصة تجمع محبي هذه اللعبة، وتشجعهم على الاستمتاع بممارسة الرياضة، فضلاً عن توفير مساحة تتيح لمحبي كرة السلة خصوصاً جيل الشباب اكتساب وتطوير مهارات جديدة».

وقال مدير عام بلدية دبي داوود الهاجري: «تحرص بلدية دبي على توفير كل وسائل الراحة والمرافق الخدمية والترفيهية لسكان الإمارة، وتعد ساحة الجافلية أحد المرافق الترفيهية التي سعينا إلى تطويرها، لتكون باكورة المرافق التي سيتم تحديثها بالتعاون مع القطاع الخاص، كما يسعدنا أن يكون المشروع باكورة التعاون مع شركة بوما العالمية، لتنفيذ الأعمال الفنية والتطويرية لملعب كرة السلة في منطقة الجافلية، والتي سيتبعها ملاعب رياضية أخرى مع شركات عالمية».

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