الامارات | مولودية الجزائر يضم مدافع الاتفاق السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن مولودية الجزائر يضم مدافع الاتفاق السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد نادي مولودية الجزائر الذي يلعب بدوري المحترفين المحلي لكرة القدم مع الدولي الجزائري أيوب عبداللاوي، المدافع السابق لنادي الاتفاق السعودي. وقال مولودية الجزائر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الثلاثاء، إن اللاعب وقع على عقد يربطه بالفريق يمتد موسمين. وبات عبداللاوي (29 عاماً) عاشر لاعب يضمه مولودية الجزائر خلال فترة الاتتقالات الصيفية بعد كل من النيجيري فيكتور مباوما، وشعيب ذبيح، وبوعلام مصمودي، وإيدير بوتريف، وعبدالقادر منزلة، وعبدالمالك عمار أوكيل، وهواري فرحاني، والطيب حمودي، وخالد دحامني.

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