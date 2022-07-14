الامارات | مدرب عجمان يصل لبدء تحضيرات الموسم الجديد ويجتمع مع الإدارة اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب عجمان يصل لبدء تحضيرات الموسم الجديد ويجتمع مع الإدارة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل المدرب الصربي، غوران، إلى عجمان أمس تمهيداً لبدء تحضيرات الفريق البرتقالي، لانطلاق الموسم الجديد الذي سيبدأ 17 الجاري على ملعب راشد بن سعيد. ومن المقرر أن يعقد غوران اجتماعاً اليوم مع المسؤولين عن كرة القدم في النادي وأعضاء الجهاز الإداري للترتيب لانطلاق المعسكرين الداخلي والخارجي، والصفقات التي ينوي النادي إبرامها لاستكمال قائمة البرتقالي، للموسم الجديد.

وقال مدير فريق عجمان، محمد حسين، لـ«الإمارات اليوم»، إن الجهاز الفني طلب إقامة خمس مباريات ودية خلال معسكر صربيا الذي سيقام أواخر هذا الشهر، وقد أخبرنا مسؤولو الشركة المنظمة للمعسكر أنهم اتفقوا بالفعل على أربع مباريات ودية وفق المواعيد التي طلبها غوران، ومتبقية مباراة واحدة جارٍ الاتصال حالياً لتحديد طرفها. وأضاف محمد حسين أن كل الأمور الإدارية المتعلقة بالمعسكر الداخلي قد تم الانتهاء منها وفقاً لما حدده المدرب، وسيبدأ المعسكر بالفحوص الطبية، ثم تعقبها تدريبات على «فترة وفترتين» لتجهيز اللاعبين قبل السفر إلى صربيا. وحول موعد التحاق اللاعبين المحترفين ببداية فترة الإعداد، قال مدير فريق عجمان، هناك تواصل جرى مع المحترفين قبل فترة، وجميعهم سيصلون في الموعد المقرر، وإذا حدث تأخر لأي لاعب سيكون ليوم أو يومين على أقصى تقدير. وحول الموقف المُتعلق بتجديد إعارة اللاعب البرازيلي ليوناردو أشار «حسين» قائلاً: «لدينا اهتمام كبير باللاعب البرازيلي ليوناردو، الذي لعب في الموسمين الماضيين ضمن تشكيلة البرتقالي على سبيل الإعارة، وإلى الان لم يتم إخطارنا من قبل المسؤولين في نادي شباب الأهلي بشأن تمديد إعارة اللاعب، وفي انتظار موقفهم لحسم هذا الملف بشكل نهائي». وكان نادي عجمان قد حسم ملف تجديد عقود كل لاعبيه التي انتهت عقودهم بنهاية الموسم المنصرم، اذ تم التجديد للثلاثي، محمد إسماعيل ووليد اليماحي، وحسين عبدالرحمن وبلال يوسف لمدة موسمين لكل منهم، والسلوفيني ميرال ساماردزيتش، لمدة موسم واحد، وتمديد اعارة لاعب شباب الأهلي، سعيد سليمان، لمدة موسم واحد، والمدافع عبدالله صالح للمدة ذاتها، إضافة لتجديد عقود عدد من اللاعبين الصاعدين، أبرزهم عبدالرحمن راكان، وعبدالله عبدالعزيز. واقترب نادي عجمان من إنهاء ملف اللاعبين الأجانب، بعدما تم الاستقرار على أربعة منهم في أعقاب الحصول على خدمات اللاعب البحريني علي مدن، لينضم إلى الثلاثي، التونسي فراس بالعربي، والمغربي وليد أزارو، والسلوفيني ميرال ساماردزيتش، ولم يعد متبقياً للبرتقالي سوى لاعب أجنبي واحد فقط، إضافة إلى اثنين من اللاعبين المقيمين.

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