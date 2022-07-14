الامارات | سومر: بإمكاني تخيل تمديد عقدي

شكرا لقرائتكم خبر عن سومر: بإمكاني تخيل تمديد عقدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال يان سومر، حارس مرمى فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني لكرة القدم، إن بإمكانه «بالطبع» أن يتخيل تمديد تعاقده مع الفريق. وقال سومر (33 عاماً)، الذي ينتهي عقده مع مونشنغلادباخ العام المقبل، إنه يفكر في المستقبل.

وذكر اللاعب السويسرى، الذي لعب ثماني سنوات مع بوروسيا، في تصريحات لصحيفة «سبورت-بيلد»: «قضيت وقتاً رائعاً هنا حتى الآن، وأقدر جداً هذا النادي».

وذكرت تقارير إعلامية، أن فريق نيس الفرنسي، بقيادة المدير الفني الجديد لوسين فافر، مدرب مونشنغلادباخ السابق، لديه رغبة كبيرة في الحصول على خدمات الحارس السويسري الدولي.

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