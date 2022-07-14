محمود الخطيب يرفض الصلح مع مرتضى منصور.. ويؤكد: «متمسك باستكمال مقاضاته»

الشارقة - اميمة ياسر -

أفادت وسائل إعلامية بأن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رفض محاولات العديد من الشخصيات البارزة للصلح مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وذلك بعد الأحكام القضائية التي صدرت ضد الأخير بالسجن لمدة عام مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 10 آلاف جنيه، في القضية رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادي "حضوري شخصي".

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر مقرب من النادي الأهلي قوله إن المحكمة مدت أجل النطق بالحكم إلى جلسة 10-8-2022، بعد الاستئناف الذي تقدم به مرتضى منصور.

وأشار المصدر إلى أن الخطيب عبّر عن احترامه وتقديره للشخصيات البارزة التي تدخلت للصلح مع رئيس نادي الزمالك، إلا أنه متمسك بالحصول على حقه وحق أسرته بالقانون.

ولفت المصدر إلى أن الحكم لم يكن الوحيد الذي صدر بالسجن لمدة سنة مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، ومثلها غرامة، مؤكدا أن نفس الحكم صدر في القضية رقم 45 لسنة 2021 أيضًا بالسجن والغرامة والكفالة ضد رئيس الزمالك لقيامه بسب وقذف محمود الخطيب والإساءة لعائلته بألفاظ خارجة يعاقب عليها القانون.