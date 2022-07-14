شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استبداله.. طبيب الإسماعيلي يكشف موقف المحمدي من مواجهة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض باهر المحمدي، لاعب الإسماعيلي، لإجهاد طفيف فى اللحظات الأخيرة من مواجهة سموحة، لذلك فضل الجهاز الفنى للفريق استبداله لتجنب تعرضه لأى مضاعفات خطيرة، صرح بذلك الدكتور مجدي باز رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي.

واستعاد الدراويش مسيرة الانتصارات على حساب سموحة بهدف من توقيع عبد الرحمن مجدي لحساب منافسات الأسبوع الــ24 ببطولة الدوري العام.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي: "المدافع الدولي سيكون جاهزاً للمشاركة فى مواجهة فيوتشر بشكل طبيعي بعد الاطمئنان عليه بشكل نهائي".

وأتم حديثه: "لا توجد أية إصابات أخرى، الصفوف مكتملة للمرة الأولى هذا الموسم باستثناء محمد عمار وأبوبكر حمزة الجمل اللذين تعرضا لقطع فى الرباط الصليبي مؤخراً".

جدير بالذكر أن الإسماعيلي يحل ضيفاً السبت المقبل على منافسه فيوتشر في قمة الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة المحلية.