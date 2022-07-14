شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد علي: إضاعة ركلات الجزاء أمام الزمالك سوء حظ.. ومانمتش من امبارح بسبب إهدارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد علي، مهاجم المقاولون العرب، أن الفريق يعمل بشكل جيد خلال الفترة الحالية من أجل بقاء الفريق في الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

وقال أحمد على في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "إضاعة ركلات الجزاء أمام الزمالك سوء حظ فقط، وبالتاكيد ليست مقصودة كما يردد الجماهير". وتابع: "أغير على فريقي من أجل تحقيق الانتصار في كل مباراة، لأننا نحتاج لتحقيق الثلاث نقاط".

أشار أحمد علي إلى أن اللاعبين والمدربين يتأثروا صحيا بسبب المباريات والنتائج، مشيرا إلى أنه ليس هناك لاعب يقصد إضاعة الأهداف، مؤكدا: "مانمتش من امبارح بسبب إضاعة ركلة الجزاء أمام الزمالك".

وتعرض أحمد علي لاتهامات بتعمد إهدار ركلات الجزاء أمام الزمالك، لاسيما أنه أضاع ركلتي جزاء مع البنك الأهلي أمام الزمالك في الموسم الماضي.