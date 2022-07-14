شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل فيتوريا يكشف سبب تفضيله تدريب منتخب مصر وأسباب عدم اتفاقه مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث كريم أبو سليمان، وكيل أعمال المدرب البرتغالي روي فيتوريا، عن تفاصيل تعاقده مع منتخب مصر لقيادته في الفترة المقبلة خلفا للمدرب السابق كارلوس كيروش.

وقال كريم في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "المفاوضات بين الاتحاد المصري لكرة القدم وفيتوريا بدأت منذ 20 يوما".

وتابع: "روي فيتوريا وافق على تدريب منتخب مصر، بسبب اقتناعه بالمشروع رغم وجود العديد من العروض في الفترة الحالية". وأضاف: "روي فيتوريا فضل وجود المساعدين الذين عملوا معه خلال فترته مع منتخب مصر".

وأكد كريم أبو سليمان أن النادي الأهلي تفاوض مع المدرب في الفترة الماضية قبل التعاقد مع منتخب مصر، ولكن لم يتوصلوا لاتفاق مع فيتوريا، وهو وافق على منتخب مصر لرغبته في خوض تجربة هذا المشروع". وأوضح: "فيتوريا يرى أن تدريب المنتخبات سيكون له شكل مختلف عن الأندية، وهذا من أسباب رفض عرض الاهلي".

وشدد: المدرب كان مهتما للغاية بالأمور الفنية اكثر من المادية في مفاوضاته مع اتحاد الكرة المصري، وسيكون هناك مساعد مصري مع فيتوريا خلال الفترة المقبلة مع منتخب مصر".