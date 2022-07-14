شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مدة غياب طاهر وهاني عن الأهلي بعد الإصابة فى مباراة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي موقف الثنائي طاهر محمد، ومحمد هاني بعد تعرضهما للإصابة خلال مباراة فريقهما ضد فيوتشر مساء الثلاثاء وعدم استكمال اللقاء بسبب تلك الإصابة.

وأكد المصدر أن الأشعة التي خضع لها طاهر محمد أثثبتت إصابته بمزق في العضلة الخلفية وحاجته لأداء برنامج علاجي لمدة شهر قبل العودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية.

وشدد المصدر على أن الأشعة أثبتت إصابة محمد هاني بشد في العضلة الأمامية وحاجته للعلاج من أسبوع إلى 10 أيام، قبل التعافي من الإصابة والعودة للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية.

وتعرض طاهر وهاني للإصابة في أول ربع ساعة من مباراة فيوتشر بسبب الحمل التدريبي، ليضطر الجهاز الفني إلى استبدالهما ونزول أحمد عبد القادر وكريم فؤاد بدلا منهما.