شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلي وبيراميدز فى بطولة الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري الممتاز هو يوم 16 يوليو الجاري، حيث تقام المباراة ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة مساءً باستاد الدفاع الجوي والتي يتطلع فيها المارد الأحمر للفوز لمواصلة الانتصارات المحلية التي كان آخرها الفوز على فيوتشر برباعية نظيفة أمس، الثلاثاء، باستاد الأهلي والسلام ضمن منافسات الجولة 24 لبطولة الدوري.

كما يتطلع بيراميدز للفوز على الأهلي بعدما فاز الأخير في أخر مواجهتين جمعتهما وكانت الأولى في الدوري حيث فاز الأحمر بثلاثية نظيفة فيما كانت الثانية في ربع نهائي كأس مصر وفاز فيها الأهلي بهدفين لهدف.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة وله مباراتين مؤجلتين ، ويحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 50 نقطة وليس له أية مؤجلات.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.