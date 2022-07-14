شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف الجونة تعادل ثمين أمام بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذا التعادل وصل إنبي للنقطة 27 في المركز العاشر، بينما وصل رصيد الجونة للنقطة 23 في المركز الـ15.

وتعد هذه المباراة هي الأولى لطلعت يوسف في قيادة الجونة بعدما تولى المهمة خلفا لتامر مصطفى الذي تم توجيه الشكر له بسبب سوء النتائج.