شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباريات اليوم الأربعاء فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 13/7/2022 إقامة 3 مباريات فى الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدورى المصري، حيث نجح الإسماعيلي فى الفوز على سموحة بهدف نظيف، فيما تعادل المصري البورسعيدي سلبياً مع نظيره فاركو، فيما خطف الجونة تعادلا ثمينا أمام إنبى.

خطف الجونة تعادل ثمين أمام بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذا التعادل وصل إنبي للنقطة 27 في المركز العاشر، بينما وصل رصيد الجونة للنقطة 23 في المركز الـ15.