شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الأربعاء العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتي جاء في مقدمتها، فقرة خاصة لمهاجمى الزمالك ولاعبى الوسط فى نهاية التدريب، وتدريبات استشفائية للأساسيين وبدنية لبدلاء الزمالك أمام المقاولون، وفيريرا يعقد جلسة "ثناء وتعليمات" مع لاعبى الزمالك .