شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المغرب لليد: لا يوجد منتخب قادر على هزيمة الفراعنة.. والتأهل لكأس العالم هدفنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه نور الدين بوحديوي، المدير الفني للمنتخب المغربي لكرة اليد، التهنئة للمنتخب المصري بعد الفوز عليه فى مباراة اليوم بنتيجة 36-21 فى بطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 25.

وقال نور الدين بوحديوي فى المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "المباراة الأهم للمغرب هي ربع النهائى أمام غينيا لكي نتأهل لنصف النهائى، وجميع اللاعبين شاركوا اليوم أمام مصر، وأهنئ المنتخب المصري والمغربي".

وأضاف: "النتيجة لم تكن مهمة اليوم أمام المنتخب المصري ولكن الأهم هو التأهل لكأس العالم، الأداء فى الشوط الثاني تراجع بسبب الإجهاد، ولا يوجد فريق يستطيع الفوز على منتخب مصر ومستواه عالمي".

وتابع: "منتخب مصر سيتوج بلقب كأس الأمم الأفريقية وجميع اللاعبين على أفضل مستوى وظهروا بشكل مميز للغاية".

وكان منتخب مصر الأول لكرة اليد نجح فى تحقيق الفوز على نظيره المغربى بنتيجة 36/21 فى ثان مواجهاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر على صالة حسن مصطفى.

انتهى الشوط الأول لصالح منتخب الفراعنة بنتيجة 18/12 وسط تألق كل من اللاعبين يحيى خالد ومهاب سعيد وعلى زين فى شوط شهد ندية قوية من جانب كلا المنتخبين، خاصة فى ظل تركيز حارس المنتخب المغربى، ولكن سرعان ما تفوق الفراعنة هجوميا.

فيما شهد الشوط الثانى مواصلة تركيز الفراعنة من أجل حسم اللقاء عن طريق اللاعبين، أحمد هشام سيسة حسن وليد ويحيى خالد ويحيى الدرع، وسط محاولات من الجانب المغربى لاعب على تقليص فارق النقاط.

وتأهل منتخب اليد إلى دور الثمانية بعدما حقق الفوز فى ضربة البداية بالفوز على الكاميرون بنتيجة 40 / 17، حيث إن مجموعة الفراعنة تضم 3 منتخبات فقط.

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.