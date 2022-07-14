شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة ودية تجمع رئيس الأهلي بجيل السبعينيات فى الفريق الأحمر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد فرع النادي الأهلي بمدينة نصر جلسة ودية جمعت بين محمود الخطيب رئيس النادي ومجموعة من أبناء جيله من قطاع الناشئين وفريق الشباب بالأهلي خلال فترة السبعينيات.

وحضرالجلسة كل من جمال عبد الرؤوف وسلامة أبو العلا ومحمد عبد السميع ونبيل البحطيطي، ومحمد حلمي وسمير حسن، وجميعهم مثلوا فرق الشباب والفريق الأول خلال فترة السبعينيات.

جاءت الجلسة في أجواء وية للغاية استعاد خلالها الحضور الذكريات الجميلة التي جمعتهم خلال فترة تزاملهم بقطاع الناشئين وفرق الشباب والفريق الأول، وأبرز المواقف والمحطات الصعبة التي تعرضوا لها خلال مشوارهم مع الكرة.