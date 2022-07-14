شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يبدأ تدريبات الجري فى فيوتشر للتعافى من إصابة الضامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ ناصر ماهر، صانع ألعاب نادي فيوتشر، تدريبات الجري على هامش تدريبات فريقه، وذلك للتعافي من إصابة التمزق في وتر العضلة الضامة، والذي تعرض لها ناصر ماهر قبل فترة، ليحرم اللاعب من المشاركة مع فريقه في عدد من المباريات المهمة.
وكان ناصر ماهر خضع من قبل لجلسات تأهيل مكثفة فى صالة الجيم، للتعافي من إصابة التمزق فى وتر العضلة الضامة، والتى تسببت فى غيابه عن الفريق فى آخر 4 مباريات بالدوري العام، أمام إيسترن كومباني وبيراميدز وإنبي والطلائع، والأهلي، بالإضافة إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية، والذي توج به فيوتشر.
ونجح فيوتشر تحت القيادة الفنية لعلي ماهر، في حسم التأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية في النسخة المقبلة، كما نجح الفريق الصاعد حديثاً إلى الدوري العام، في حصد أول ألقابه المحلية، بعد التتويج بكأس رابطة الأندية المصرية في نسختها الأولى بعد الفوز في المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.
وأكد علي ماهر، المدير الفني لفريق فيوتشر، أن الخسارة الكبيرة واردة في كرة القدم، ولكن فريقه خاض 4 مباريات خلال 13 يوما، منهم قبل نهائي ونهائي كأس الرابطة، بالإضافة إلى نجاح الفريق التأهل إلى بطولة الكونفدرالية منح للاعبين شعور بأنهم حققوا انجاز، وأضاف علي ماهر أن فريقه لم يكن في حالته الطبيعية أمام الأهلي، ولكن أشكر الجميع بعد فترة من ضغط المباريات، مؤكدأ أن الأهلي يلعب بأهداف مختلفة ودافع كبير ولكن فيوتشر وصل لهدفه بالتأهل لإفريقيا وحققت لقب، وكل لاعبي فيوتشر بعيدين عن حالتهم.