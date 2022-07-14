شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يبدأ تدريبات الجري فى فيوتشر للتعافى من إصابة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ ناصر ماهر، صانع ألعاب نادي فيوتشر، تدريبات الجري على هامش تدريبات فريقه، وذلك للتعافي من إصابة التمزق في وتر العضلة الضامة، والذي تعرض لها ناصر ماهر قبل فترة، ليحرم اللاعب من المشاركة مع فريقه في عدد من المباريات المهمة.

وكان ناصر ماهر خضع من قبل لجلسات تأهيل مكثفة فى صالة الجيم، للتعافي من إصابة التمزق فى وتر العضلة الضامة، والتى تسببت فى غيابه عن الفريق فى آخر 4 مباريات بالدوري العام، أمام إيسترن كومباني وبيراميدز وإنبي والطلائع، والأهلي، بالإضافة إلى نهائي كأس رابطة الأندية المصرية، والذي توج به فيوتشر.