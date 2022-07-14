شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر الشربينى مسئولا عن شئون أعضاء العمومية بالاتحاد الأفريقى للبولينج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد الأفريقى للبولينج، برئاسة فاروق هريدى، تكليف ياسر الشربينى مسئولا عن شئون أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى، وكذلك رئيسا للجنة الأعضاء ومختص انضمام أعضاء جدد للاتحاد. كما تم تعيين شريف على أمينا عاما للاتحاد الأفريقى للبولينج.

من ناحية أخرى، اعتمد الاتحاد الدولى للعبة نتيجة انتخابات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقى، والتى أسفرت عن فوز كل من المصرى فاروق هاريدي رئيسا، وكيلي جازل نائبا من جنوب أفريقيا، وفى العضوية ممثل عن دول تونس والصومال بالإضافة إلى غانا.

يذكر أن الاتحاد الأفريقى للبولينج يضم فى جمعيته العمومية 7 دول أعضاء بالجمعية العمومية، وهى مصر وجنوب أفريقيا وتونس والصومال وإثيوبيا وغانا ونيجيريا.