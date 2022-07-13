الامارات | فابريغاس يفاضل بين الإمارات وأميركا بعد الرحيل عن موناكو

شكرا لقرائتكم خبر عن فابريغاس يفاضل بين الإمارات وأميركا بعد الرحيل عن موناكو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وسائل إعلام إسبانية أن النجم الإسباني سيسك فابريغاس يفاضل بين الانتقال للعب في الإمارات أو الولايات المتحدة الأميركية، عقب إعلان رحيله عن صفوف فريق موناكو الفرنسي، لافتة إلى أن انتقاله إلى الإمارات قد يكون الأقرب للتطبيق في حال تلقيه عرضاً مناسباً.

وأوضحت صحيفة «بي سوكر»، أن فابريغاس يسعى إلى حسم وجهته المقبلة عقب فشل المفاوضات لعودته إلى الدوري الإسباني بعدما تلقى عرضاً من لاس بالماس، مبينة أن الدولي الإسباني السابق يفاضل بين كل من الإمارات والولايات المتحدة الأميركية لتكون وجهته المقبلة عقب استغناء موناكو الفرنسي عن خدماته.

وأضافت: «فابريغاس (35 عاماً) لا يفكر في الاعتزال، ورغم تلقيه عرضاً من لاس بالماس، لكن لاعب برشلونة وتشيلسي السابق ستكون وجهته المقبلة خارج أوروبا».

وأشارت إلى أن وكيل أعمال اللاعب الإٍسباني يركز على دراسة العروض المتاحة حالياً، مستبعداً إمكانية استمراره باللعب في أحد الدوريات الأوروبية.

ويمتلك سيسك فابريغاس مسيرة رائعة بعدما نشأ في أكاديمية لاماسيا بنادي برشلونة قبل أن ينتقل إلى فريق أرسنال الإنجليزي في 2003 ويلعب مع الفريق الأول لـ«المدفعجية» بعمر 16 عاماً، إذ استمر مع الفريق ثمانية مواسم ثم عاد إلى برشلونة في 2011 ولعب مع «البلوغرانا» ثلاثة مواسم ثم لعب خمسة مواسم مع تشيلسي الإنجليزي قبل أن يستقر في موناكو الفرنسي منذ 2019 حتى الموسم الماضي.

وحقق فابريغاس العديد من الألقاب أبرزها الفوز بلقب كأس العالم 2010 ويورو 2008 و2012 مع منتخب إسبانيا، كما فاز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين مع تشيلسي في 2015 و2017 وبألقاب الدوري الإسباني وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي، وكأس ملك إسبانيا مع برشلونة إلى جانب فوزه بلقب الدوري الأوروبي مع تشيلسي في 2019 كأبرز الألقاب التي حققها الدولي الإسباني السابق.

يذكر أن فابريغاس زار الإمارات أكثر من مرة وحصل على الإقامة الذهبية والتقى مع الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، فيما ذكرت زوجة فابريغاس اللبنانية دانييلا سمعان أنهما يفكران في العيش مستقبلاً في الإمارات.

البطاقة الشخصية

الاسم: سيسك فابريغاس

الجنسية: الإسبانية

العمر: 35 عاماً

المركز: لاعب وسط

أشهر الأندية التي لعب لها:

أرسنال 2033-2011

برشلونة 2011 - 2014

تشلسي 2014 - 2019

موناكو 2019 - 2022

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