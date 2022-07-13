مصر تهزم المغرب وتواجه الجزائر في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد

الشارقة - اميمة ياسر -

تمكن المنتخب المصري لكرة اليد من تحقيق الفوز على نظيره المغرب بنتيجة 36 / 21، مساء الأربعاء، فى ثان مواجهاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر على صالة حسن مصطفى .

وكان الشوط الاول قد انتهى بتقدم الفراعنة بنتيجة 18 / 12 وسط تألق كلا من يحيى خالد و مهاب سعيد و على زين وعمر الوكيل بكار فى شوط شهد ندية و إثارة فى ظل تركيز حارس المنتخب المغربى و لكن سرعان ما تفوق الفراعنة هجوميا .

وشهد الشوط الثانى مواصلة تركيز الفراعنة من أجل حسم اللقاء عن طريق اللاعبين ، حسن وليد و يحيى خالد و يحيى الدرع و أحمد هشام سيسة وسط محاولات من الجانب المغربى لاعب على تقليص فارق النقاط .

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الجزائر في ربع نهائي البطولة الإفريقية لليد.

وكان المنتخب الوطني قد تأهل منتخب اليد إلى دور ربع النهائى كأول مجموعته بعدما كان قد حقق الفوز فى ضربة البداية بالفوز على الكاميرون بنتيجة 40 / 17 ، حيث أن مجموعة الفراعنة تضم 3 منتخبات فقط .

ويسعى الفراعنة لإسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.

واختار باروندو جاوسيا، المدير الفنى للفراعنة، قائمة مكونة من 22 لاعبا، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعبا مع السماح باستبدال 5 لاعبين، حيث جاءت القائمة كالتالى :حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه ، والظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل ، صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع ، الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد ، الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل - شادي خليل.