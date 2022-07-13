شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالرحمن الصيفي: ميدالية ذهبية السومو انجاز للبلد مش ليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب عبد الرحمن الصيفي، بطل السومو العالمي، رفضه لطريقة التعامل معه في البطولة وإعادة المباراة بسبب احتفاله بعد التتويج الأول، موضحًا أن ما حققه في دورة الألعاب العالمية والحصول على ذهبية السومو انجاز تاريخي لبلاده وليس لشخصه فقط، قائلا: "ميدالية ذهبية السومو انجاز للبلد مش ليا.. وسعيد بما حققته.. وسعادتي بحفاوة المصريين بفوزي كبيرة".

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية كريمة عوض على قناة القاهرة والناس: "لست أول واحد يعمل طريق الاحتفال اللي عملتها وفي واحد اسمه بيتر في بطولة عام 2017 عمل نفس الحركة ولم يتم اتخاذ اجراء ضده".

وكشف عبد الرحمن الصيفي، حقيقة طردهم من الفندق، قائلا: "ما تردد عن طردنا من الفندق غير صحيح ولكن منعنا من الاشتراك في اليوم التالي، وننتظر قرار من وزير الشباب والرياضة بخصوص منعنا من المشاركة"، لافتا إلى أن البطولة فيها تحيز وتعاطف كبير مع أوكرانيا منذ تنظيم البطولة بسبب أحداث الحرب.

وأشار عبد الرحمن الصيفي، إلى أن هناك الكثير من الألعاب الفردية مظلومة في مصر وليست السومو فقط، مضيفا: "في لاعبين كثيرين في مصر بيلعبوا لعبة السومو ومعنديش راعي، والسومو هي اللعبة الاولى في اليابان ولها جمهور كبير على مستوى العالم".