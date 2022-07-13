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تعرف على مواعيد و مواجهات دور ربع نهائى بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد

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القاهرة - سامية سيد -  

إسدل الستار على دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر  و تستمر حتى يوم 18 يوليو الجارى على صالتى حسن مصطفى و الصالة الدولية بالسادس من أكتوبر بتحقيق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز على المغرب بنتيجة 36/21 فى ختام لقاءات هذا الدور .

 

وجاءت مباريات دور ربع النهائى كالتالى : 

 

غينيا أمام المغرب الساعه 12.30 صالة حــســن مصطفي.

 

تونس أمام الكونغو الساعة الثالثة صالة حــســن مصطفي .

 

انجولا أمام الرأس الأخضر الساعة الخامسة و النصف صالة حــســن مصطفي .

 

مصر أمام الجزائر الساعة الثامنة  صالة حــســن مصطفي .

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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