شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد و مواجهات دور ربع نهائى بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

إسدل الستار على دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر و تستمر حتى يوم 18 يوليو الجارى على صالتى حسن مصطفى و الصالة الدولية بالسادس من أكتوبر بتحقيق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز على المغرب بنتيجة 36/21 فى ختام لقاءات هذا الدور .

وجاءت مباريات دور ربع النهائى كالتالى :

غينيا أمام المغرب الساعه 12.30 صالة حــســن مصطفي.

تونس أمام الكونغو الساعة الثالثة صالة حــســن مصطفي .

انجولا أمام الرأس الأخضر الساعة الخامسة و النصف صالة حــســن مصطفي .

مصر أمام الجزائر الساعة الثامنة صالة حــســن مصطفي .