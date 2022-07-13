شكرا لقرائتكم خبر عن يحيي خالد: نتمي إسعاد الجماهير المصرية..والاستمرار على نفس الأداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب يحيي خالد، نجم منتخب مصر الأول لكرة اليد، عن سعادته البالغة بعد الفوز على المغرب بنتيجة 36-21 فى المباراة التى أقيمت اليوم ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 25.

وقال يحيي خالد فى المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "جميع اللاعبين سعداء بالأداء والنتيجة وأتمني تقديم نفس المستوى خلال المباريات المقبلة من أجل إسعاد الجماهير المصرية".

وكان اللاعب يحيى خالد نجم منتخب مصر لكرة اليد قد نجح فى الحصول على لقب أفضل لاعب فى مباراة منتخب مصر أمام المغرب و التى إنتهت لصالح الفراعنة بنتيجة 36/21 فى ثان مواجهاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر على صالة حسن مصطفى .

وشهد اللقاء تفوق ملحوظ للفراعنة عن طريق اللاعبين ، يحيى الدرع و حسن وليد و أحمد هشام سيسة و مهاب سعيد .

و تأهل منتخب اليد إلى دور ال8 بالعلامة الكاملة بعدما كان قد حقق الفوز فى ضربة البداية بالفوز على الكاميرون بنتيجة 40 / 17 ، حيث أن مجموعة الفراعنة تضم 3 منتخبات فقط .

و تشهد منافسات البطولة راحة كل الفرق غدا قبل أن تستأنف مرة أخرى الجمعة .

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.