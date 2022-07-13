شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي: شكرا للاعبين على الروح القتالية أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب أحمد قناوي المدرب العام للإسماعيلي عن رضاه جراء تحقيق الفريق فوزاً غالياً على سموحة وإستعادة طريق الإنتصارات بعد سلسلة من التعثرات خلال الجولات الأربعة الماضية.

وأضاف قناوي فى تصريحات عقب اللقاء :"هذا الفوز سُيعيد الثقة تدريجياً للاعبين والتى عانوا من فقدانها مؤخراً ،وسيمنحهم دفعة قوية لتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية خلال المباريات المقبلة".

وبسؤاله عن الفوز بصعوبة فقد أجاب مدرب الدراويش:"التوتر وحجم الضغوط الملقاة عليهم هي السبب الرئيسي فى تحقيق الإنتصارات بصعوبة وأيضا تُسبب فى إهدار العديد من الفرص السهلة".

وتابع :"أود أن أشكر اللاعبين على الروح القتالية التى قدموها فى المباراة وأيضا الجماهير التى كان لها مفعول السحر فى إستعادة الإنتصارات وحرصها على مساندة ودعم اللاعبين منذ الدقيقة الأولى".

وأكمل تصريحاته :" سنغلق تلك الصفحة سريعاً وسنبدأ من الغد الإستعداد لمواجهة فيوتشر خاصة فى ظل ضيق الوقت بين المباريات ، سنقاتل فى اللقاءات المتبقية من أجل تحقيق أكبر قدر من النقاط وتعويض سلسلة التعثرات الماضية والخروج من منطقة الخطر".