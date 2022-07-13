شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 13/ 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 13 / 7 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، على رأسها استئناف التدريبات الجماعية بدون راحة عقب الفوز على فيوتشر استعدادا لمباراة بيراميدز يوم السبت المقبل.
أدى محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي جلسة علاج طبيعي واستشفاء في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء في ملعب التتش بالجزيرة.
وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن عبد المنعم تعرض لكدمة في الأنف أثناء مباراة الفريق أمس أمام فيوتشر.
أدى لاعبو الأهلي الذين شاركوا في لقاء فيوتشر أمس، جلسة تدريبات استشفائية في الجيم، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.
وعقد ريكاردو سواريز، المدير الفني، اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي تحدث خلاله مع اللاعبين عن إيجابيات وسلبيات مباراة فيوتشر أمس، وضرورة التركيز فيما هو قادم من مواجهات مهمة وحاسمة للفريق في بطولة الدوري.
يواجه طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي شبح الغياب عن الأهلي في مباراتي بيراميدز بالدوري والزمالك بنهائي كأس مصر للإصابة في العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة فيوتشر أمس.
ومن المقرر أن يُحدد الأهلي مصير طاهر محمد طاهر خلال مران اليوم حيث سيتم عرض نتيجة الأشعة التي أجراها اللاعب خلال الساعات الماضية على الجهاز الطبي للفريق بعدما تعرض للأصابة في مباراة فيوتشر.
يعود أكرم توفيق لاعب الأهلي للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي عقب مباراة الزمالك المقرر لها 21 يوليو الجاري في نهائي كأس مصر.
ويخوض أكرم توفيق حالياً المرحلة الأخيرة من مراجل تأهيليه للتعافي من جراحة الرباط الصليبي التي أجراها في يناير الماضي ، ويُتابع الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور أحمد أبوعبلة برنامج التأهيل الذي يؤديه اللاعب حالياً قبل العودة للتدريبات الجماعية التي ستكون بشكل تدريجي.
يخضع ثنائى الأهلى طاهر محمد طاهر ومحمد هانى لفحص طبى خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة التى لحقت بهما خلال مباراة فيوتشر بالدورى.
وغادر محمد هانى وطاهر محمد طاهر مباراة فيوتشر، التى أقيمت أمس الثلاثاء، فى الدورى وانتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة للإصابة وشارك بدلاً منهما كريم فؤاد وأحمد عبد القادر.
وتوجد توصية من لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بضرورة تسويق بدر بانون وعدم بقاؤه في الأهلي لأكثر من سبب أولها طبي وهو أن اللاعب قد لا يؤدي بنفس المستوى الذي كان عليه قبل الإصابة بالتهابات في عضلة القلب وتسببت في غيابه عن الملاعب مدة 6 أشهر، وثانيها فني بسبب بطء بانون وضعف بنيانه الجسدي والثالث رغبة الإدارة في إفساح مكان بقائمة اللاعبين الأجانب للتعاقد مع لاعبين في مراكز الوسط والهجوم بدلا من خط الدفاع.