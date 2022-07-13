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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 13 / 7 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، على رأسها استئناف التدريبات الجماعية بدون راحة عقب الفوز على فيوتشر استعدادا لمباراة بيراميدز يوم السبت المقبل.

أدى محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي جلسة علاج طبيعي واستشفاء في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء في ملعب التتش بالجزيرة. وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن عبد المنعم تعرض لكدمة في الأنف أثناء مباراة الفريق أمس أمام فيوتشر.

أدى لاعبو الأهلي الذين شاركوا في لقاء فيوتشر أمس، جلسة تدريبات استشفائية في الجيم، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة. وعقد ريكاردو سواريز، المدير الفني، اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي تحدث خلاله مع اللاعبين عن إيجابيات وسلبيات مباراة فيوتشر أمس، وضرورة التركيز فيما هو قادم من مواجهات مهمة وحاسمة للفريق في بطولة الدوري.