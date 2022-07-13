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أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 13/ 7 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 13 / 7 / 2022 العديد من الأحداث المهمة، على رأسها استئناف التدريبات الجماعية بدون راحة عقب الفوز على فيوتشر استعدادا لمباراة بيراميدز يوم السبت المقبل.

 

 

أدى محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي جلسة علاج طبيعي واستشفاء في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء في ملعب التتش بالجزيرة. 

 

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن عبد المنعم تعرض لكدمة في الأنف أثناء مباراة الفريق أمس أمام فيوتشر. 

 

 

 

 

أدى لاعبو الأهلي الذين شاركوا في لقاء فيوتشر أمس، جلسة تدريبات استشفائية في الجيم، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

 

 وعقد ريكاردو سواريز، المدير الفني، اجتماعا مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي تحدث خلاله مع اللاعبين عن إيجابيات وسلبيات مباراة فيوتشر أمس، وضرورة التركيز فيما هو قادم من مواجهات مهمة وحاسمة للفريق في بطولة الدوري. 

 

 

يواجه طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي شبح الغياب عن الأهلي في مباراتي بيراميدز بالدوري والزمالك بنهائي كأس مصر للإصابة في العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة فيوتشر أمس.

ومن المقرر أن يُحدد الأهلي مصير طاهر محمد طاهر خلال مران اليوم حيث سيتم عرض نتيجة الأشعة التي أجراها اللاعب خلال الساعات الماضية على الجهاز الطبي للفريق بعدما تعرض للأصابة في مباراة فيوتشر.

 

أكرم توفيق يعود للتدريبات الجماعيية تدريجياً فى الأهلي عقب القمة

يعود أكرم توفيق لاعب الأهلي للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي عقب مباراة الزمالك المقرر لها 21 يوليو الجاري في نهائي كأس مصر.

ويخوض أكرم توفيق حالياً المرحلة الأخيرة من مراجل تأهيليه للتعافي من جراحة الرباط الصليبي التي أجراها في يناير الماضي ، ويُتابع الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور أحمد أبوعبلة برنامج التأهيل الذي يؤديه اللاعب حالياً قبل العودة للتدريبات الجماعية التي ستكون بشكل تدريجي.

 

الأهلى يحدد موقف طاهر محمد طاهر وهانى بعد الفحص الطبى

يخضع ثنائى الأهلى طاهر محمد طاهر ومحمد هانى لفحص طبى خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة التى لحقت بهما خلال مباراة فيوتشر بالدورى.

وغادر محمد هانى وطاهر محمد طاهر مباراة فيوتشر، التى أقيمت أمس الثلاثاء، فى الدورى وانتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة للإصابة وشارك بدلاً منهما كريم فؤاد وأحمد عبد القادر.

 

الأهلى يبدأ رحلة تسويق بدر بانون بعد فشل انتقاله لنادى قطر
يجري مسئولو النادي الأهلي محاولات لتسويق المغربي بدر بانون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل وجود رغبة مشتركة بين النادي واللاعب في إنهاء مسيرته بالقميص الأحمر، لاسيما بعد فشل بانون في الانتقال إلى نادي قطر القطري في الصيف الحالي، بسبب تعثر المفاوضات بين الناديين، رغم ترحيب اللاعب في البداية.

 

وتوجد توصية من لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بضرورة تسويق بدر بانون وعدم بقاؤه في الأهلي لأكثر من سبب أولها طبي وهو أن اللاعب قد لا يؤدي بنفس المستوى الذي كان عليه قبل الإصابة بالتهابات في عضلة القلب وتسببت في غيابه عن الملاعب مدة 6 أشهر، وثانيها فني بسبب بطء بانون وضعف بنيانه الجسدي والثالث رغبة الإدارة في إفساح مكان بقائمة اللاعبين الأجانب للتعاقد مع لاعبين في مراكز الوسط والهجوم بدلا من خط الدفاع.

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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