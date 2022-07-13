شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات الخميس بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة طاقم حكام مباريات غدا الخميس ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري المصري. وقررت لجنة الحكام تعيين طاقم حكام لمباراة الشرقية للدخان والمقاصة مكون من أحمد حمدي حكم ساحة ومحمد مصطفى وأحمد عبد المنعم مساعدين وسامح حسين حكم رابع وهشام القاضي ومحمود عبد السميع حكمي الفيديو. بينما عينت لجنة الحكام طاقم حكام لمباراة سيراميكا والاتحاد السكندري مكون من محمد العتباني حكم ساحة وخالد حسين وحسن رمضان مساعدين ومحمد التابعي حكم فيديو وطارق مجدي ومحمد عبد الحافظ حكمي فيديو.