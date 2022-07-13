شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات مصر فى البطولة العربية لشباب السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية لشباب السلة عن جدول مباريات مصر فى المنافسات والتى تقام فى الفترة من 14الى 21 يوليو الجارى بنادى الزهور.

ووفقا للجدول الذى اعلنته اللجنة فإن المباريات ستكون كالتالى..

الخميس 14 يوليو مصر والسعودية

الجمعة 15 يوليو مصر والجزائر

السبت 16 يوليو مصر و الكويت

على ان يكون الأحد راحة

الاثنين 18 يوليو مصر والإمارات

الثلاثاء 19 يوليو مصر و قطر

والأربعاء تحصل الفرق على راحة

وتقام منافسات الدور النهائي يوم الخميس 21 يوليو

الدول المشاركة فى البطولة هى ، الإمارات وقطر والكويت والسعودية والجزائر بالإضافة إلى مصر المستضيفة