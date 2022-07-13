شكرا لقرائتكم خبر عن باروندو : لم نكن فى أفضل حال أول ربع ساعة أمام المغرب ولا نفكر في مباراة تونس الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدي الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، مدرب منتخب مصر لكرة اليد، سعادته بعد الفوز على المغرب بنتيجة 36-21 وخطفه بطاقة التأهل لدور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية رقم 25.

وقال الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، مدرب منتخب مصر لكرة اليد في المؤتمر الصحفي عقب المباراة : "سعيد بالفوز والتأهل لربع النهائي، الأهم هو تقديم أفضل ما لدينا في المباريات القادمة".

وأضاف :"المباراة 60 دقيقة، قد نكون لم نبدأ البداية الأفضل ولكن نجحنا في العودة لمستوانا وتحقيق الفوز بنتيجة كبيرة".

وعن المنتخب التونسي قال :"نركز الآن على الجزائر وليس تونس، يجب الأول المرور لنصف النهائي من أجل مواجهتهم، لا أقوم بالتفكير في مباريات لم يتم تحديدها بعد".

حقق المنتخب المصري لكرة اليد الفوز على نظيره المغربي بنتيجة 36-21 في آخر مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

يذكر أن المنتخب المصري تأهل على رأس المجموعة الأولى بعد الفوز على الكاميرون والمغرب ليواجه نظيره الجزائري في ربع النهائي، فيما سيواجه المنتخب المغربي المتأهل كثاني المجموعة مع المنتخب الغيني.‏

يشارك في البطولة 13 منتخبا، تم تقسيمها إلى 4 مجموعات حسب القرعة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مصر- المغرب- الكاميرون.

المجموعة الثانية: الجزائر- الجابون- غينيا.

المجموعة الثالثة: تونس- الرأس الأخضر- نيجيريا.

المجموعة الرابعة: أنجولا- الكونغو الديمقراطية- السنغال- زامبيا.

وتتأهل المنتخبات الخمسة الأولي في ترتيب البطولة مباشرة لبطولة العالم لـ كرة اليد للرجال 2023، في بولندا والسويد.