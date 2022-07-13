شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 13 / 7 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 13 / 7 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية المهمة وأبرزها، مؤتمر صحفى باتحاد الكرة لتقديم روي فيتوريا 20 يوليو، والإسماعيلي يحقق الانتصار الخامس له في الدوري ويفوز علي سموحة بهدف نظيف، والتعادل السلبى يحسم مباراة المصرى وفاركو فى الدورى ، والأهلى يحدد موقف طاهر محمد طاهر وهانى بعد الفحص الطبي، و الزمالك يتمسك بحقه كاملا فى أزمة كهربا ويرفض الحلول الودية مجددا.

مؤتمر صحفى باتحاد الكرة لتقديم روي فيتوريا 20 يوليو

ينوي مجلس إدارة اتحاد الكرة ، عقد مؤتمرا صحفيا يوم 20 يوليو الجارى لتقديم البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول، وذلك حال وصوله في الموعد المحدد وهو يوم 19 يوليو الجاري. حلمى طولان ينفى اتفاقه على تدريب أى فريق فى الموسم الجديد نفى حلمي طولان المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي ما تردد في الآونة الأخيرة بشأن توصله لاتفاق لتولي تدريب أي فريق في الموسم الجديد. عبد المنعم يؤدى جلسة علاج طبيعى ويشارك فى تدريبات الأهلى الجماعية غدًا أدى محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي جلسة علاج طبيعي واستشفاء في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء في ملعب التتش بالجزيرة. الإسماعيلي يحقق الانتصار الخامس له في الدوري ويفوز علي سموحة بهدف نظيف نجح فريق الاسماعيلي في الفوز علي سموحة بهدف نظيف عن طريق لاعبه عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 49 في المباراة التي جمعت الفريقين علي استاد الإسماعيلية، في الجولة الـ 24 من الدوري الممتاز. التعادل السلبى يحسم مباراة المصرى وفاركو فى الدورى انتهت مباراة المصرى وفاركو التى جمعت الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدورى، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

اتحاد الكرة : بوميل لديه 3 عروض من فرنسا وافريقيا لكنه يفضل المنتخب الأولمبى

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن الفرنسي باتريس بوميل لديه 3 عروض بخلاف تدريب منتخب مصر الأولمبي.

الأهلى يحدد موقف طاهر محمد طاهر وهانى بعد الفحص الطبي

يخضع ثنائى الأهلى طاهر محمد طاهر ومحمد هانى لفحص طبى خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة التى لحقت بهما خلال مباراة فيوتشر بالدورى.

طارق حامد يخضع للتحقيق في الزمالك اليوم

يخضع طارق حامد لاعب وسط الزمالك للتحقيق مساء اليوم داخل مقر النادي بعد غيابه عن تدريبات الفريق مدة تزيد عن 50 يوم بدون أذن.

روي فيتوريا يحدد 19 يوليو موعدا لوصوله القاهرة لبدء مهمته مع منتخب مصر

حدد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، يوم 19 يوليو الجارى موعدا مبدئيا لوصوله القاهرة لتولي مهمة تدريب منتخب مصر في الفترة المقبلة.

الزمالك يتمسك بحقه كاملا فى أزمة كهربا ويرفض الحلول الودية مجددا

تمسكت إدارة نادي الزمالك بحقها كاملا في أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، عقب صدور قرار من لجنة الانضباط بإيقاف اللاعب 6 أشهر بسبب هروبه من الزمالك، وعدم سداد غرامة 2 مليون دولار التي أقرتها المحكمة الرياضية الدولية منذ يونيو 2019.

الأهلى يبدأ رحلة تسويق بدر بانون بعد فشل انتقاله لنادى قطر

يجري مسئولو النادي الأهلي محاولات لتسويق المغربي بدر بانون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل وجود رغبة مشتركة بين النادي واللاعب في إنهاء مسيرته بالقميص الأحمر، لاسيما بعد فشل بانون في الانتقال إلى نادي قطر القطري في الصيف الحالي، بسبب تعثر المفاوضات بين الناديين، رغم ترحيب اللاعب في البداية.

المقاولون العرب يطالب اتحاد الكرة بتفسير الأخطاء التحكيمية بعد الهزيمة من الزمالك

أبدى نادى المقاولون العرب استياءه الشديد من الأخطاء التحكيمية التى صاحبت مباراة الفريق أمام الزمالك فى مسابقة الدوري، والتى خسرها المقاولون بهدف نظيف فى الجولة 24 بالدورى العام.

كاف يدرس تأجيل مباراتى منتخب مصر أمام مالاوى 6 أشهر

يدرس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" جديا تأجيل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، والمحدد لها سبتمبر 2022 إلى شهر مارس 2023.