شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الإسماعيلي يغيب أمام فيوتشر بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب محمد فوزي حارس مرمي الإسماعيلي، عن مواجهة فريقه القادمة ضد فيوتشر فى إطار جولات الدوري العام.

يأتي ذلك بعد تعرضه للإيقاف نظرًا لتراكم البطاقات الصفراء عقب حصوله على الإنذار الثالث هذا الموسم فى لقاء فريقه الأخير أمام سموحه، خاصة وأنه كان يحمل بطاقتين من قبل خلال مواجهتي الاتحاد السكندري وطلائع الجيش ( الدور الأول ).

وقاد عبد الرحمن مجدي صانع ألعاب الإسماعيلي، فريقه للفوز على سموحه بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم على ملعب الدراويش بالإسماعيلية، ليرتفع رصيد الفريق إلى 23 نقطة.

ويحل الدراويش ضيفا على فريق فيوتشر الصاعد حديثا للمسابقة المحلية، يوم السبت المقبل على ملعب السلام بالقاهرة، فى إطار الجولة الـ 25 بمسابقة الدوري.

والجدير بالذكر أن ” فوزي ” نجح فى الحفاظ على نظافة شباكه للمرة الـ 6 هذا الموسم، بعدما لعب 16 مباراة بواقع 1395 دقيقة