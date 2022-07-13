شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول.. تقدم إنبي على الجونة 2 - 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة إنبي ضد الجونة بتقدم الفريق البترولي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقدم إنبي على الجونة بهدف مبكر عن طريق مصطفى شلبي في الدقيقة الثانية من عمر المباراة بعد مراوغة لاعب الجونة وتسديدها في الشباك.

فيما سجل جون ايبوكا ثاني أهداف إنبي في مرمى الجونة في الدقيقة 28 من عمر المباراة، حيث لعب علي فوزي عرضية من الجبهة اليمنى وصلت إلى مصطفى شلبي داخل منطقة الجزاء الجونة وأهداها إلى دينو بيتر الذي لم يحسن التعامل معاها ووصلت إلى ايبوكا الذي سددها في سقف الشبكة.

وعدل إسلام محارب النتيجة لصالح الجونة في الدقيقة 36 بعدما لعب رأسية من داخل منطقة إنبي بعد استلام عرضية رائعة وارتطمت بالقائم ثم جسم محمود البلعوطي ودخلت شباك الفريق البترولي.

ويحتل إنبي المركز الحادي عشر برصيد 26 نقطة، حيث فاز في 5 مواجهات وتعادل في 11 وخسر في 7 لقاءات.

ويحتل فريق الجونة المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة جمعها من 23 مباراة، حيث فاز في 6 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 11 مباراة.