شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يهزم المغرب 36 / 21 ويتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا لليد بالعلامة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر الأول لكرة اليد على نظيره المغرب بنتيجة 36 / 21 فى ثان مواجهاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر على صالة حسن مصطفى .

إنتهى الشوط الأول بتقدم الفراعنة بنتيجة 18 / 12 وسط تألق كلا من يحيى خالد و مهاب سعيد و على زين و عمر الوكيل بكار فى شوط شهد ندية و إثارة فى ظل تركيز حارس المنتخب المغربى و لكن سرعان ما تفوق الفراعنة هجوميا .

بينما شهد الشوط الثانى مواصلة تركيز الفراعنة من أجل حسم اللقاء عن طريق اللاعبين ، حسن وليد و يحيى خالد و يحيى الدرع و أحمد هشام سيسة وسط محاولات من الجانب المغربى لاعب على تقليص فارق النقاط .

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الجزائر في ربع نهائي البطولة الإفريقية لليد.

و تأهل منتخب اليد إلى دور ربع النهائى كأول مجموعته بعدما كان قد حقق الفوز فى ضربة البداية بالفوز على الكاميرون بنتيجة 40 / 17 ، حيث أن مجموعة الفراعنة تضم 3 منتخبات فقط .

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.

واختار باروندو جاوسيا، المدير الفنى للفراعنة، قائمة مكونة من 22 لاعبا، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعبا مع السماح باستبدال 5 لاعبين، حيث جاءت القائمة كالتالى :حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه ، والظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل ، صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع ، الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد ، الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل - شادي خليل.

وكان الفراعنة قد حصلوا على راحة سلبية يوم واحد فقط فى وقفة عرفات الجمعة الماضية ، عقب العودة من الجزائر بفضية البحر المتوسط الخميس الماضي.