شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمئن على جاهزية محمد عبد المنعم لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفني للأهلي على جاهزية محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأحمر للمشاركة بشكل طبيعي في مباراة فريقه القادمة ضد بيراميدز يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري المصري.

واشتكى محمد عبد المنعم من الإصابة بكدمة في الأنف في موضع الإصابة القديمة التي تسببت في كسر الأنف وفضل الجهاز الفني استبداله للحفاظ عليه، ولكن اللاعب سيشارك في التدريبات الجماعية بدءا من الغد بشكل طبيعي.

وأدى محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي جلسة علاج طبيعي واستشفاء في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء في ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن عبد المنعم تعرض لكدمة في الأنف أثناء مباراة الفريق أمس أمام فيوتشر.

وأوضح طبيب الأهلي أن عبد المنعم خضع لجلسة استشفاء مع مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء فيوتشر، وسوف ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق غدًا.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد مواجهة فريق فيوتشر مساء أمس التي انتهت بفوز الفريق برباعية نظيفة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في الدوري الممتاز والمحدد لها السبت المقبل.