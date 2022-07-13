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مجلس الشيوخ الفرنسي يُبرئ جماهير ليفربول من أحداث شغب نهائي دوري أبطال أوروبا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 13 يوليه 2022

متابعات

خلص تحقيقٌ أجراه مجلس الشيوخ الفرنسي، الأربعاء، حول الفوضى الجماهيرية التي رافقت نهائي دوري أبطال أوروبا العام الجاري في باريس، إلى إلقاء اللوم على المنظمين، وتبرئة جماهير ليفربول الإنجليزي من ذلك، ما يقوِّض مزاعم الشرطة، وجيرالد دارمانان وزير الداخلية.

 

وتحدَّث السيناتور لوران لافون، رئيس لجنة الثقافة في مجلس الشيوخ، عن ”سلسلة إخفاقات“ من أجل شرح الأحداث التي وقعت في ملعب ”دو فرانس“ خلال نهائي المسابقة القارية، 28 مايو الماضي، بين ليفربول وريال مدريد الإسباني، مشيرًا إلى ”إخفاقات“ على حدٍّ سواء ”في التنفيذ“ و“التحضير“ للحدث.

 

وقال خلال مؤتمر صحفي، قدَّم فيه تقرير مجلس الشيوخ عن أحداث تلك الليلة المشؤومة، التي شهدت فوز على ليفربول 1ـ0: ”كان الجميع يؤدي عمله دون أي تنسيق حقيقي“.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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