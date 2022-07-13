شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يفوز على البنك الأهلى 2/1 وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المقاولون العرب على نظيره البنك الأهلي بهدفين لهدف في المباراة الودية التي أقيمت اليوم على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر في إطار استعداد الفريق لمباريات الدوري.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة سيراميكا كليوباترا التي ستقام الأحد المقبل في الجولة 25 للدوري الممتاز.

أحرز هدفي المقاولون العرب أمام البنك الأهلي عبد الرحمن خالد جبنة ومحمد حمدي زكي بينما أحرز هدف البنك الوحيد محمد قاعود.

وحرص محمد عودة المدير الفني للمقاولون العرب على منح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الزمالك التي أقيمت أمس لتجهيزهم للمباريات المقبلة بينما منح المشاركين أمام الزمالك راحة اليوم.