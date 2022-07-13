شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم مباراة المصرى وفاركو فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباراة المصرى وفاركو التى جمعت الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الجولة الرابعة والعشرون من بطولة الدورى، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

واحتسب ابراهيم نور الدين حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح المصري بعد عرقلة عمرو مرعي من عبد الله بكري داخل منطقة الجزاء ، الا أنه تم إلغائها بعد الرجوع إلى الفار ، بداعي وجود تسلل على أوستين أموتو قبل احتساب ركلة الجزاء.

خاض فاركو المباراة بتشكيل مكون من محمد صبحى فى حراسة المرمى، خط الدفاع: عزمي غوما - عبد الله بكرى - رامي صبري - جابر كامل - جيفرسون اينكادا.

خط الوسط: أحمد محمد" البحراوي" - محمود حمادة - كينجسلي سوكاري.

خط الهجوم: شكري نجيب - علي بهيج.

فى المقابل خاض المصرى المباراة بتشكيل يضم فى حراسة المرمى عصام ثروت، وخط الدفاع: أحمد علاء وإسلام أبو سليمة وكريم العراقي وعموري.

خط الوسط: فريد شوقي وحجاج عويس وإلياس الجلاصي وحسن علي ومحمد جريندو.

خط الهجوم: عمرو مرعي.

وجمع فاركو 31 نقطة ، جمعها بعد أن خاض 24 مباراة فاز فى 7 وخسر فى مثلها بينما تعادل فى 10 مواجهات

فى المقابل جمع المصرى 27 نقطة جمعها من 24 مباراة فاز فى 6 مواجهات خسر فى 6 وتعادل فى مثلها