شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يحقق الانتصار الخامس له في الدوري ويفوز علي سموحة بهدف نظيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الاسماعيلي في الفوز علي سموحة بهدف نظيف عن طريق لاعبه عبد الرحمن مجدي في الدقيقة 49 في المباراة التي جمعت الفريقين علي استاد الإسماعيلية، في الجولة الـ 24 من الدوري الممتاز.

وشهد الشوط الأول طرد لحمدي علاء لاعب سموحة في منتصف الشوط الأول بعد تدخل قوي علي عمر الوحش لاعب الإسماعيلي.

وبهذه النتيجة ، يحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة، جمعها من 23 لقاء، حيث فاز في 5 مواجهات وتعادل في 8 مباريات وخسر 10 مواجهات، وسجل لاعبيه 18 هدفا وتلقت شباكه 26 هدفا.

واستمر سموحة في المركز الخامس برصيد 39 نقطة، جمعها من 24 مباراة خاضها، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل 9 مباريات وخسر 5 لقاءات، سجل لاعبوه 36 هدفا واستقبلوا 31 هدفا.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالى :

حراسة المرمي :محمد فوزي

الدفاع :محمد دسوقى وباهر المحمدي ومحمد هاشم وعصام صبحي

الوسط: محمد بيومي ومحمد مخلوف و عمر الوحش وأحمد مدبولي

الهجوم : عبد الرحمن مجدي وخالد النبريصي.

في المقابل جاء تشكيل سموحة كالتالى :

حراسة المرمي : عمر صلاح

الدفاع :رجب نبيل و أحمد حكم و خالد عبد الفتاح وشريف رضا

الوسط : حمدي علاء و مصطفي الخواجة و حسين فيصل و صديق اوجولا

الهجوم : مروان حمدي وعبد الكبير الوادي.