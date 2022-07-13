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الامارات | رسمياً.. العروبة يتعاقد مع المدرب بوريس بونجاك

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الفجيرة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي العروبة الرياضي الثقافي عبر حسابه الرسمي في  "تويتر" عن تعاقده مع المدرب الصربي بوريس بونجاك، لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.

وقاد المدرب بوريس بونجاك في الموسم الماضي فريق السيب العماني، وحقق معه بطولتي الكأس والدوري.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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