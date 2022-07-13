الامارات | رسمياً.. العروبة يتعاقد مع المدرب بوريس بونجاك

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. العروبة يتعاقد مع المدرب بوريس بونجاك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي العروبة الرياضي الثقافي عبر حسابه الرسمي في "تويتر" عن تعاقده مع المدرب الصربي بوريس بونجاك، لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.

وقاد المدرب بوريس بونجاك في الموسم الماضي فريق السيب العماني، وحقق معه بطولتي الكأس والدوري.

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